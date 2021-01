AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom prüft einem Zeitungsbericht zufolge den Verkauf ihres niederländischen T-Mobile-Geschäfts. Der Bonner Konzern strebe einen Verkauf der Tochter für vier bis fünf Milliarden Euro an Investoren aus dem Private-Equity-Bereich an, wie die niederländische Zeitung "Het Financieele Dagblad (FD)" am Montag mit Bezug auf Insider berichtet. "Wir kommentieren Spekulationen nicht", sagte ein Telekom-Sprecher dazu auf Anfrage. Im frühen Handel am Montag bewegte sich die Telekom-Aktie kaum.

Das Geschäft in den Niederlanden gehört bei der Telekom ohnehin zur sogenannten Entwicklungssparte im Konzern. In dieser bündeln die Bonner Geschäftsbereiche, die entweder noch besondere Aufmerksamkeit brauchen oder die potenzielle Kandidaten für einen Verkauf oder einen Börsengang sind. Das Geschäft in den Niederlanden verlief für die Telekom lange schleppend, bis die Tochter nach US-Vorbild mit aggressiveren Tarifen und mehr Werbung stärker auf Wachstum getrimmt werden sollte.

Nach eigenen Angaben zählt T-Mobile NL mit Stand Dezember 2020 rund 6,7 Millionen Mobilfunkkunden. Mitte Dezember 2017 waren T-Mobile NL und Tele2 fusioniert, Mehrheitseigner des weiterhin unter T-Mobile NL firmierenden Unternehmens ist die Deutsche Telekom mit drei Vierteln der Anteile. Tele2 hält die restlichen 25 Prozent.

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Spekulationen darüber, dass die Deutsche Telekom sich in den Niederlanden neu aufstellen will. Damals war von einem möglichen Börsengang oder einem Verkauf des niederländischen T-Mobile-Geschäfts die Rede. 2018 hatte der damalige Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt die Niederlande als "sehr schwierigen Markt" bezeichnet./ngu/men/stk