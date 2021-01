11.01.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

reconcept Green Bond I erreicht geplantes Platzierungsvolumen von 10 Mio. Euro - Folgeanlageprodukt "RE15 EnergieZins 2025" bietet Zinssatz von 4 % p.a. mit Inflationsschutz



Hamburg, 11. Januar 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, hat die Emission ihres reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) erfolgreich abgeschlossen. Mit 10 Mio. Euro wurde nun das maximale Volumen platziert. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von 5 Jahren eine Verzinsung von 6,75 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung und ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) handelbar.



Mit dem Emissionserlös soll das erfolgreiche Wachstum der reconcept Gruppe nochmals beschleunigt werden. So ist der Ausbau des

Projektentwicklungsgeschäfts geplant, u. a. im Bereich der Windenergie in Finnland sowie im Bereich der Entwicklung umweltfreundlicher, da schwimmender Gezeitenkraftanlagen in Kanada.



Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH: "Das erfreulich hohe Interesse bei privaten wie institutionellen Investoren an unserem reconcept Green Bond I bestätigt einmal mehr, wie attraktiv der Markt nachhaltiger Geldanlagen ist. Auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld wächst die Nachfrage nach grünen Anleihen dynamisch weiter. Insbesondere Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt mit sehr soliden Renditechancen, die wir unseren Investoren weiterhin über grüne Anleihen anbieten. Neu aufgelegt haben wir hierfür den inflationsgeschützten ,RE15 EnergieZins 2025'."

Die neue Vermögensanlage "RE15 EnergieZins 2025" ist mit 4 % p.a. über rund 5 Jahre bis Ende Dezember 2025 verzinst. Zusätzlich erhöht sich der Zinsanspruch jährlich um die jeweilige Inflationsrate. Das Anleihekapital fließt in den Expansionskurs der reconcept Gruppe und damit mittelbar in die Entwicklung von ErneuerbareEnergienAnlagen sowie in die Auflage neuer grüner Geldanlagen.