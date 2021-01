Am Freitag war Gold stark gefallen, heute ist Bitcoin an der Reihe mit einem Verlust von ca. -20%. Aber auch die Aktienmärkte (und die US-Futures) schwächer, der US-Dollar hingegen stärker

Am Freitag war Gold stark gefallen, heute ist Bitcoin an der Reihe mit einem Verlust von ca. -20%. Aber auch die Aktienmärkte (und die US-Futures) schwächer, der US-Dollar hingegen stärker. Sowohl Bitcoin (das eine Art Sentiment-Vorläufer ist) als auch die Aktienmärkte spielen mit dne Kursanstiegen den "Reflations-Trade" - gehen also von steigender Inflation aus, weil die Biden-Administration mittels Stimulus die Nachfrage anheize und damit mittelfristig die US-Wirtschaft stärke (was wiederum den US-Dollar unterstützt). Aber inzwischen ist die Euphorie nicht nur bei Bitcoin, sondern auch an den Aktienmärkten so groß, dass die Risiken einer scharfen Korrektur zunehmen. Ein Grund zur Sorge für die Märkte insgesamt sind die Entwicklungen in den USA um Donald Trump..

