Das Nürnberger FinTech-Unternehmen fintegra ist ab sofort offizieller Softwarekooperations-Partner der DATEV. Steuerberater finden im DATEV-Marktplatz für eine Wertpapier-Depotbuchhaltung ein automatisiertes Digitales Steuerreporting zur Unterstützung ihrer Arbeit bei juristischen Personen wie Unternehmen und Stiftungen. Bei der V-BANK als Depotbank kann die neue Dienstleistung komplett vollautomatisch genutzt werden.



Nürnberg, 11. Januar 2021. Steuerberater investieren viel Zeit, um die Wertpapier-Depots von Unternehmen oder Stiftungen steuerlich korrekt zu verbuchen. Obwohl die Daten bei der depotführenden Bank in digitaler Form vorliegen, erhält sie der Steuerberater meist auf Papier oder bestenfalls als selbst gebaute Excel-Tabelle.



Das Nürnberger FinTech-Unternehmen fintegra ersetzt den aufwendigen, teuren und fehleranfälligen Prozess der händischen Verbuchung von Belegen durch einen sauber dokumentierten digitalen Prozess. Die innovative fintegra-Softwarelösung Betriebliches Steuerreporting (BSR) unterstützt Steuerberater durch eine automatisierte und rechtssichere Verbuchung sowie Bilanzierung von Wertpapierdepots von juristischen Personen in DATEV-Rechnungswesen. Daten und Informationen, welche die Depotbanken nicht mitliefern, weil deren Steuerreporting nur auf normale Privatanleger ausgelegt ist, werden dabei ergänzt und müssen nicht mehr aufwendig im Internet gesucht werden.



Über die technisch geprüfte DATEV-Schnittstelle importieren Steuerberater automatisch die Daten aller relevanten Geschäftsvorfälle nach DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen. „Die im Betrieblichen Steuerreporting von fintegra generierte Datei kann der Steuerberater mit einem Klick in sein DATEV-System exportieren", erklärt fintegra-Gründer Dr. Rolf Müller. „Die Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit der darin aufbereiteten Buchungsvorschläge übernimmt die fintegra GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft."



Damit senkt fintegra BSR die Kosten für die Verbuchung und Bilanzierung von Wertpapierdepots deutlich, beschleunigt die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Steuererklärung und schenkt den Steuerberatern so mehr Freiraum für die Beratung ihrer Mandanten.



Bei der V-BANK AG, Bank der Vermögensverwalter und Marktführer in Deutschland als Depot- und Abwicklungsbank für unabhängige Vermögensverwalter (



fintegra BSR ist ab sofort im DATEV-Marktplatz gelistet. Dort positioniert die DATEV bedarfsgerechte Anwendungen ausgewählter Softwarekooperationspartner, die das DATEV-Produktportfolio ergänzen.



Über fintegra



Das FinTech-Unternehmen fintegra bietet Steuerberatern, Vermögensinhabern, Family Offices, Vermögensverwaltern sowie für Unternehmen und Stiftungen ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um die digitale Vermögensorganisation.



Weitere Informationen:

