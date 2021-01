+++ AUSPLATZIERT +++ reconcept-Anleihe 2020/25 (A289R8) vollständig im Volumen von 10 Mio. Euro platziert

Die reconcept GmbH hat ihre im vergangenen Jahr begebenen reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) vollständig mit dem maximalen Volumen von 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Zudem hat die reconcept GmbH eine neue mit 4% p.a. verzinste Vermögensanlage „RE15 EnergieZins 2025“ für Investoren aufgelegt.

Mit dem Emissionserlös soll das Wachstum der reconcept Gruppe nochmals beschleunigt werden. So ist der Ausbau des Projektentwicklungsgeschäfts geplant, u. a. im Bereich der Windenergie in Finnland sowie im Bereich der Entwicklung umweltfreundlicher, da schwimmender Gezeitenkraftanlagen in Kanada.