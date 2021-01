Orientierungshilfe Begriffe, die nachhaltig orientierte Anleger kennen sollten

Wie in vielen Bereichen der Geldanlage wimmelt es auch in der Nachhaltigkeit von Fachbegriffen. Doch was steckt dahinter? Investoren können mit verantwortungsbewussten Investments einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt auf zahlreiche Fachbegriffe und Abkürzungen wie ESG, CSR und SDGs. Wir lotsen Sie durch den Buchstabendschungel! Nachhaltige Investments drängen in den Mainstream: Es geht immer mehr darum, nicht nur innovative Produkte zu entwickeln, sondern die entsprechenden Kriterien auch breit in den Investmentprozess zu integrieren. Dabei hat der Umweltbereich bisher die größte Aufmerksamkeit erhalten, doch der Fokus richtet sich zunehmend auch auf soziale Aspekte und gute Unternehmensführung (ESG). Doch was können sich Anleger darunter vorstellen? Hier erklären wir Ihnen die wichtigsten Nachhaltigkeitsbegriffe, die für Anleger interessant sein dürften: ESG steht für die englischen Begriffe Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Corporate Governance (gute Unternehmensführung). Während das „E“ Umweltthemen abdeckt, geht es beim „S“ unter anderem um Richtlinien gegen Diskriminierung oder Kinderarbeit und beim „G“ um Standards etwa gegen Geldwäsche und Korruption. Ein weit verbreiteter Ansatz, um den Nachhaltigkeitskriterien gerecht zu werden, sind Ausschlusskriterien. So werden beispielsweise Unternehmen ausgeklammert, wenn diese in Bereichen wie geächtete Waffen oder Nuklearenergie tätig sind. ESG-Ratings bewerten dabei die nachhaltigkeitsbezogenen Strukturen, Prozesse und Leistungen der Emittenten – insbesondere von Unternehmen und Staaten. Die Ratings decken grundsätzlich zwei Bereiche ab: Zum einen wird analysiert, ob ein Emittent gegen bestimmte Ausschlusskriterien verstößt. Zum anderen werden die Leistungen der Emittenten auf Basis von mehr als 150 Kriterien analysiert und bewertet. ESG-Ratings bilden somit eine zentrale Grundlage für die Umsetzung einer nachhaltigen Anlagestrategie. Principles for Responsible Investment (PRI) sind eine internationale Initiative von Vermögensverwaltern und Anlegern zur Förderung nachhaltiger Kapitalanlagen unter der Obhut der Vereinten Nationen (UN). Die Unterzeichner verpflichten sich dazu, sechs Prinzipien umzusetzen und jährlich über ihre Fortschritte zu berichten: Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.

Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.

Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.

Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.

Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.

