Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: flatexDEGIRO AG Straße, Hausnr.: Rotfeder-Ring 7 PLZ: 60327

Ort: Frankfurt am Main Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900IRBZTADXJB6757

2. Grund der Mitteilung



Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

Schwellenwertüberschreitung durch Verschmelzung von Gesellschafterunternehmen - keine Änderung der wirtschaftlich Berechtigten (siehe 10.)



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen



Natürliche Person (Vorname, Nachname): Stephan Keetman Geburtsdatum: 18.05.1968

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Mark Fransen Geburtsdatum: 11.08.1973



4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



Mafkeet B.V.



5. Datum der Schwellenberührung:



31.12.2020



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.)

neu 8,61 % 0,00 % 8,61 % 27273137 letzte 4,31 % 0 % 4,31 % / Mittei-

lung



7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE000FTG1111 0 2349238 0,00 % 8,61 % Summe 2349238 8,61 %



b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher 5% oder höher -Stephan % % % Keetman

-Keetman % % % Software

B.V.

-Mafkeet 8,61 % % 8,61 % B.V.

- % % % -Mark % % % Fransen

-MaF Invest % % % B.V.

-Mafkeet 8,61 % % 8,61 % B.V.



9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



MaF LPE B.V. und Keetman LPE B.V. wurden zum 31.12.2020 verschmolzen, wodurch eine neue Gesellschaft mit dem Namen Mafkeet B.V. entstand. Mit der Verschmelzung sind die an der flatexDEGIRO AG gehaltenen Aktien kraft Gesetzes auf die Mafkeet B.V. übergegangen. An den wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen ändert sich durch diese Übertragung nichts. Bestehende Sperrfristen für die an der flatexDEGIRO AG gehaltenen Aktien gelten für die Mafkeet B.V. fort.

Datum



07.01.2021



