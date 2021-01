PEKING (dpa-AFX) - In China sind die Verbraucherpreise im Dezember nach einem seltenen Rückgang im Monat zuvor wieder leicht gestiegen. Wie das Statistikamt am Montag in Peking berichtete, lag die Inflation im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 0,2 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

Im November waren die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erstmals seit elf Jahren gefallen. Im Jahresvergleich hatte es einen Rückgang um 0,5 Prozent gegeben. Experten hatten dies vor allem mit dem Rückgang der Schweinefleischpreise erklärt, die in China einen starken Anteil am Verbraucherpreisindex haben.