MainSky AM legt Impact Report für den Active Green Bond Fund vor - MSCI bewertet den Fonds mit dem Top-ESG-Rating AAA

DGAP-News: MainSky AM / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating
11.01.2021 / 09:30

- MainSky veröffentlicht erstmals einen Impact Report für den Ende September 2020 aufgelegten Active Green Bond Fund und schafft damit Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen nachhaltigen Wirkung der Investitionen.

- Jedes der Investments leistet mindestens zu einem der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN einen Beitrag, am stärksten werden die Ziele Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energien sowie nachhaltige Städte und Gemeinden gefördert.

- Mit einem Investment von einer Million Euro sorgen die Fonds-Investoren für eine jährliche Einsparung von rund 570 Tonnen CO 2 .

- MSCI ESG Research bewertet den Fonds mit der Bestnote AAA.

- Die CO 2 -Emissionen des Fonds liegen pro einer Million US-Dollar investiertem Kapital rund 87 Prozent unter jenen des Benchmark-Index Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond, der lediglich das ESG-Rating A von MSCI besitzt.

- Der MainSky Active Green Bond Fund konnte seit seiner Auflage vor gut drei Monaten mit einer Wertentwicklung von rund 0,7 Prozent die Benchmark um fast 50 Prozent outperformen, womit sich das Management auf Kurs sieht, auf Sicht von zwölf Monaten eine Performance von 2,5 Prozent zu erreichen.

Frankfurt am Main, 11. Januar 2021 - Die Frankfurter Vermögensverwaltung MainSky Asset Management hat für den Ende September 2020 aufgelegten MainSky Active Green Bond Fund erstmals einen Impact Report veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, welchen Beitrag jede einzelne Emission bzw. der Emittent der im Fonds enthaltenen Anleihen zur Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen (UN) leistet. Der Bericht beinhaltet zudem eine CO 2 -Emissionsanalyse, die zeigt, wie viele Tonnen CO 2 jährlich durch die im Portfolio enthaltenen Investments eingespart werden können.