4,4 Millionen Unzen Gold, 147 Millionen Unzen Silber und 3,1 Milliarden Pfund Kupfer das sind echte Ressourcen die nur mit ca. 240 Mio. CAD bewertet werden bisher! Mega Synergiepotenzial mit Josemaria Resources!

Filo Mining Corp. ist ein in Kanada ansässiges, in der Entwicklung weit fortgeschrittenes, Mineralexplorationsunternehmen. Das 100% im Besitz befindliche Hauptprojekt des Unternehmens trägt den Namen „Filo del Sol“ und befindet sich in Südamerika. Filo del Sol beherbergt eine epithermale Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung, die mit einem großen Porphyr-Kupfer-Gold-System in Verbindung steht. Filo Mining ist Teil der Lundin Group of Companies

Projekt

Das in Südamerika gelegene und zu 100% im Besitz befindliche Flaggschiff-Projekt Filo del Sol besitzt eine ca. 18 km² große Alterationszone und mehrere mineralisierte Vorkommen innerhalb eines produktiven Mineralienbezirks. Es wurden sowohl epithermale Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierungen mit hoher Sulfidierung als auch porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierungen entdeckt, und beide Arten von Mineralisierungen sind attraktive Explorationsziele. Genauer gesagt befindet sich das Projekt über die Ländergrenzen hinweg in der Region Atacama in Nordchile und der angrenzenden argentinischen Provinz San Juan, 140 Kilometer südöstlich der Stadt Copiapó, Chile. Chile und Argentinien sind sehr bergbaufreundlich und es existiert ein Bergbauvertrag für dieses grenzüberschreitende Projekt. Das Klima ist kalt und windig, typisch für die hohen Anden, da die Erhebungen auf dem Grundstück von 3.800 bis 5.400 Meter über dem Meeresspiegel reichen. Die Explorations-Saison läuft somit von Oktober bis April (Sommer) und erfordert bei plötzlichen Schneefällen die ganze Saison über die Anwesenheit eines Bulldozers. Das Projekt könnte das ganze Jahr betrieben werden, doch dafür benötigte man 2 bis 3 Bulldozer und die niedrigen Temperaturen in den Wintermonaten erschweren die Arbeit, bzw. machen sie zeitweise unmöglich. Das Base Camp der Arbeiter liegt ca. 20 Kilometer vom Projekt entfernt auf der argentinischen Seite und bietet Platz für etwa 120 Personen. Dadurch dass es recht abgelegen ist, ist, abgesehen vom Straßenzugang, keine weitere Infrastruktur vorhanden.