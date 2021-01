Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 149,06

Kursziel alt: 141,95

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

JPMORGAN belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 14 195 auf 14 906 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rät den Anlegern in einer am Montag vorliegenden Studie, sich im Vorfeld der …