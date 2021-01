---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



MPC Capital initiiert MPC Energy Solutions als neue Plattform für erneuerbare Energien



- Private Placement über USD 100 Mio. im Vorfeld eines Listings an der Euronext Growth Oslo

- MPC Energy Solutions bietet integriertes Geschäftsmodell für erneuerbare Energie-Pojekte

- Pipeline mit über 500 MW installierter Leistung in der Karibik und Lateinamerika



Hamburg/Oslo, 11. Januar 2021 -- Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat eine neue Plattform für erneuerbare Energien unter der Marke "MPC Energy Solutions" initiiert. In einem Private Placement, das sich an institutionelle Investoren richtete, hat MPC Energy Solutions im Vorfeld ihrer Notierung am Euronext Growth-Segment der Osloer Börse insgesamt NOK 857 Mio. (USD 100 Mio.) eingeworben. Die Privatplatzierung stieß auf großes Interesse bei nordischen und internationalen Top-Investoren und war mehrfach überzeichnet.



MPC Energy Solutions wurde von MPC Capital initiiert, um von der wachsenden Nachfrage nach einer nachhaltigen und kostengünstigen kohlenstoffarmen Energieinfrastruktur zu profitieren. Als Entwickler, Betreiber und Eigentümer von Anlagen für erneuerbare Energie wird sie ihren Beitrag zum Übergang zu einer emissionsfreien Zukunft leisten. MPC Energy Solutions wird Projekte für die erneuerbare Energieerzeugung entwickeln und in diese investieren. Die Projekte werden PV- und Windparks, Energiespeicherung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie andere Infrastrukturen, die zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen beitragen, umfassen.