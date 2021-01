Zoomd startet seine intelligente Self-Serve SaaS-Plattform zur Verwaltung von Werbekampagnen

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - - Das Self-Service SaaS-Modell

von Zoomd ermöglicht es Werbetreibenden, Zeit zu sparen, indem sie alle ihre

Kampagnen zur Nutzergewinnung auf Premium-Medienkanälen übersichtlich und

transparent unter einem einzigen einheitlichen Dashboard verwalten



Zoomd Technologies Ltd. ( TSXV:ZOMD) (OTC:ZMDTF), ( https://www.zoomd.com/ ) und

seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Zoomd Ltd. (zusammen " Zoomd " oder

das " Unternehmen "), die MarTech-Plattform zur Nutzerakquisition und

Nutzerbindung, freut sich, die Einführung einer Self-Service SaaS-Version seiner

Plattform bekannt zu geben. Mit Tangelo Games, La-Mark und MuvMobile (ein

Unternehmenszweig von WPP) sind bereits die ersten drei Unternehmen

eingestiegen. Die Plattform soll ihren Nutzern Ressourcen- und Zeitersparnisse

im Ad-Buying- und Optimierungsprozess bringen. Sie vereint alle Werbekampagnen

eines Nutzers auf einem einzigen zentralen Dashboard und bietet Werbetreibenden

Zoomds komplette Fähigkeiten zur Nutzerakquise auf zahlreichen digitalen

Premium-Kanälen, wie beispielsweise der beliebten Plattform TikTok. Die

Plattform wird von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen sowie

Vorhersage- und Automatisierungstechnologien angetrieben.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das Jahr 2020 hat die digitale Transformation der Marketingwelt beschleunigt.Eine von Gartner durchgeführte Umfrage (https://www.gartner.com/en/marketing/insights/articles/gartner-cmo-2020-2021-tech-digital-channels-withstand-budget-cuts) unter CMOs in Westeuropa und den USA ergab, dass 80 Prozent derMarketing-Budgets in digitale Kanäle fließt, und dieser Anteil dürfte in denkommenden Jahren noch steigen. Zoomd hat die Erfahrung gemacht, dass vieleWerbetreibende zu viel Zeit mit der manuellen Verwaltung von Kampagnen übermehrere Kanäle verbringen und ein Teil ihres Budgets durch Anzeigenbetrug undineffiziente Arbeit verloren geht. Ein beträchtlicher Teil dieser Problemescheint an einem Mangel an Transparenz und Synchronisation zu liegen. Mit seinemneuen SaaS-Modell auf Abonnement-Basis will Zoomd eine führende Position in derBemühung um mehr Transparenz und Effizienz einnehmen.Die neue, selbst verwaltete, lizenzbasierte SaaS-Plattform von Zoomd ermöglichtes Werbetreibenden, sowohl großen als auch kleinen, einfach und bequem auf alleKundenakquisekampagnen zuzugreifen, sie zu steuern und zu überwachen. Die neuePlattform hat sich zum Ziel gesetzt es Werbetreibenden zu ermöglichen, ihreBudgets effizienter und effektiver auszugeben. Die Plattform bietet eine Reihevon Premium-Medienkanälen, auf denen geworben werden kann, darunter Facebook,TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, Twitter, Apple Search und Google - wobei