Appian wirbt $775 Mio. ein und erreicht damit die harte Obergrenze für den zweiten Bergbaufonds

London (ots/PRNewswire) - Das wichtigste in Kürze



· Fonds II ist überzeichnet und erreicht eine harte Obergrenze von $775 Mio.,

womit das verwaltete Vermögen auf über $1,2 Mrd. steigt



· Starkes Interesse der Investoren spiegelt die Nachfrage nach Hard Assets und

grünen Rohstoffen wider





· Bietet Investment in Kupfer, Nickel und anderen Basis- und Industriemetallenmit einer Absicherung durch Edelmetalle· 40 % bereits durch Appians erstklassige globale Beschaffungs- undAusführungsfähigkeiten investiert· Baut auf Appians Erfolgsbilanz bei der Erzielung hoher risikobereinigterRenditen durch die Identifizierung, den Erwerb und die Entwicklung vonunterbewerteten Metall- und Bergbauanlagen auf· Der Großteil der Mittelbeschaffung wurde durch die COVID-19-Pandemie aus derFerne abgeschlossen· Erweiterung des Teams auf 37 Investmentexperten an Standorten in London,Toronto, Lima, Belo Horizonte und Sydney, die fast 5.000 Mitarbeiter im gesamtenPortfolio betreuenAppian Capital Advisory LLP ("Appian" oder das "Unternehmen"), der Anlageberaterfür Private-Equity-Fonds, die auf langfristige Werte ausgerichtet sind undausschließlich in Bergbau- und bergbaubezogene Unternehmen investieren, gibtheute die endgültige Schließung seines zweiten Fonds bekannt. Der Fonds II warüberzeichnet und erreichte seine harte Obergrenze von 775 Mio. USD nach starkerNachfrage sowohl von neuen als auch von bestehenden Tier-1-Investoren aus allerWelt.Fokus auf wachstumsstarke Rohstoffe Der Fonds II wird die gleiche bewährte Strategie verfolgen wie der erste Fondsvon Appian ("Fonds I") und sich auf Investitionen in Metalle undBergbauaktivitäten konzentrieren. Appian zielt auf mittelgroße Vermögenswerte abund gibt der Rentabilität den Vorrang vor der Größe, um maximale Renditen zuerzielen. Der Fonds II ist gut positioniert, um von demografischen Trends,Wirtschaftswachstum und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu profitieren.Dazu gehören die Rohstoffe, die in Batterien, Elektrofahrzeugen und erneuerbarenEnergiesystemen verwendet werden, einschließlich Kupfer und Nickel. DasUnternehmen wird auch Investitionen in Edelmetalle als potenziellePortfolioabsicherung einsetzen.Fonds II wird auf globaler Basis investieren und Vermögenswerte in Ländern mitbewährter Lagerstättenqualität, unterstützenden Regierungen und einem robustenRechtsrahmen anvisieren, darunter Brasilien, Australien, Mexiko, Peru, Chile undKanada, wo Appian bereits tätig ist.Fonds II ist bereits zu 40 % in fünf Anlagen investiert oder hat sie reserviert,was die starken globalen Beschaffungs- und Ausführungsfähigkeiten von Appianunter Beweis stellt. Dazu gehören Kapitalbeteiligungen am