DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Expansion/Kapitalmaßnahme The Grounds schließt Geschäftsjahr 2020 erfolgreich ab und denkt über Kapitalmaßnahmen zur Umsetzung von weiteren Wachstumsplänen nach 11.01.2021 / 10:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Großaktionäre signalisieren Beteiligung an etwaigen Kapitalmaßnahmen

- Erfolgreiches Closing der Ankäufe in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie des Verkaufs in Grünheide (Mark)

- Wesentliche strategische Weichenstellungen durch Sachkapitalerhöhung und

wohnwirtschaftliche Ausrichtung des Portfolios

Berlin, 11.01.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat im Geschäftsjahr 2020 wesentliche strategische und operative Erfolge erzielt und beabsichtigt für 2021 eine weitere Expansion. Zur Finanzierung der nächsten Wachstumsschritte plant die Gesellschaft die Durchführung von Kapitalmaßnahmen, welche sowohl Eigenkapital-, Fremdkapital- und / oder Hybridmaßnahmen umfassen können. Dabei handelt es sich bislang um erste Erwägungen; finale Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden. Derzeit führt die Gesellschaft erste Gespräche mit Beratern und möglichen Investoren. Großaktionäre von The Grounds haben der Gesellschaft bereits signalisiert, dass sie sich an etwaigen Kapitalmaßnahmen beteiligen wollen.

Erfolgreiche strategische Neuausrichtung vollzogen

"Der erfolgreiche Abschluss des Geschäftsjahres 2020 bildet eine solide Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Monaten und Jahren", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Wir haben 2021 erfolgreich eine strategische Neuausrichtung vollzogen. Dazu gehörte neben den Neubesetzungen der Vorstandspositionen und der Sachkapitalerhöhung zur Übernahme der Capstone Opportunities AG vor allem die konsequente wohnwirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens - sowohl im Bereich Projektentwicklungen als auch im Bestandsportfolio. Die bis zum Jahresende 2020 erfolgreich abgeschlossenen An- und Verkaufstransaktionen haben dazu entscheidende Beiträge geleistet."