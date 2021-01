DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MPC Capital initiiert MPC Energy Solutions als neue Plattform für erneuerbare Energien



11.01.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung



DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER DEN USA ODER IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.



MPC Capital initiiert MPC Energy Solutions als neue Plattform für erneuerbare Energien



- Private Placement über USD 100 Mio. im Vorfeld eines Listings an der Euronext Growth Oslo

- MPC Energy Solutions bietet integriertes Geschäftsmodell für erneuerbare Energie-Pojekte

- Pipeline mit über 500 MW installierter Leistung in der Karibik und Lateinamerika