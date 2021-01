25 Jahre MDAX | Der Blick zurück: Mehr als 1000 Prozent Performance

Der Blick zurück: Mehr als 1000 Prozent Performance

Am 19. Januar 1996 erblickte der MDAX das Licht der Welt. Seit seiner Geburt vor bald 25 Jahre hat sich der deutsche Nebenwerteindex prächtig entwickelt. Mit einer Performance von mehr als 1000 Prozent hat der MDAX mehr als doppelt so stark zugelegt wie der DAX.

Vor allem in der Zeit nach der Finanzkrise, also quasi als Teenager, war die Performance des MDAX bemerkenswert gut. Von seiner Auflage bis Ende 2016 entwickelte er sich sogar fast genauso gut wie der US-Wachstumsindex Nasdaq 100. Erst in den letzten vier Jahren eilte die Nasdaq dank ihrer berühmten Zugpferde Apple, Amazon.com, Alphabet, Facebook und Microsoft davon und stellte damit alle anderen internationalen Indizes in den Schatten.