CEO Jens Klein verlässt AMSilk am 31. Dezember 2020, um eine neue Rolle außerhalb des Unternehmens zu übernehmen. Ernennung von Ulrich Scherbel zum Nachfolger

Planegg, 31. Dezember 2020 - Die AMSilk GmbH, der weltweit erste industrielle Anbieter von Biopolymeren aus synthetischer Seide, gibt bekannt, dass CEO Jens Klein die AMSilk GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 verlassen wird, um eine neue Rolle als CEO eines Unternehmens der synthetischen Biologie zu übernehmen. Jens Klein bleibt mit dem Unternehmen als Markenbotschafter verbunden. Nachdem Ulrich Scherbel im Oktober 2020 als neuer COO des Unternehmens bekannt gegeben wurde, übernimmt Ulrich ab dem 1. Januar 2021 die Position des CEO.



"In den letzten 6 Jahren hatte ich die außerordentliche Ehre, AMSilk zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der synthetischen Biologie zu machen, und es ist unglaublich belohnend, über das nachzudenken, was wir als Team bei AMSilk erreicht haben", sagte Klein. 'Ich bin sehr stolz darauf, dass wir unsere Kosmetiksparte zu einem wichtigen Akteur auf dem Weltmarkt bei der Belieferung mit unseren Seidenbiopolymeren gemacht haben. Unsere Biopolymere wurden, bereits bevor wir die Sparte in die Partnerschaft mit der Givaudan SA eingebracht haben, als Hauptbestandteil in Millionen von Körperpflege- und Kosmetikprodukten weltweit verwendet. Ich verlasse AMSilk mit voller Zuversicht, dass all die Arbeit, die wir mit Unternehmen wie Adidas, Airbus und OMEGA geleistet haben, den Grundstein dafür gelegt hat, auch mit unserer Biosteel(R) Fasersparte weltweit führend in der Biopolymerindustrie zu werden. Biosteel(R) ist die erste Hochleistungsfaser, die unbegrenzte industrielle Skalierbarkeit mit Veganität, Nachhaltigkeit und biologischer Abbaubarkeit kombiniert."