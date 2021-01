DAX – warum nicht mal 6 Prozent anpeilen…

Liebe Leser, mal ausserhalb der Reihe: Warum sollte man sein Geld im aktuellen Umfeld nicht auch einmal “parken”? In einem Bonuspapier? Lange Laufzeit, kein Aufgeld, fast 6% Rendite – WKN PF1RQJ. Wir finden – eine gute Idee – hier seht Ihr die Details – statt Cash oder ETF oder Indexpapier. Die Barriere dieses DAX-Bonus liegt bei 9800 Zählern. Sehr defensiv, das sollte genügen an Puffer. Ein spannender Zinsersatz, so finden wir. Schöne Börsenwoche alles Weitere im Abo-Dienst Euer TEAM Feingold Research PS: Für die ganz hoch aktiven Trader gilt heute: An der 13.900 nehmt Ihr die Long-Seite, je näher die 14.100 rückt, desto eher short dagegenhalten. “Anspielen” der 14.000 ist angesagt. Hoch gehebelt sind JC5NR5 für Short und MA4EP6 für die Long-Seite.