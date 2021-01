Photon Energy NV: Photon Energy debütiert an der Frankfurter Börse

- Die Zulassung zur Notierung und zum Handel der Aktien des Unternehmens im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse folgt den jüngsten Notierungen ihrer Aktien an den regulierten Märkten der Warschauer und Prager Börsen.

- Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ermöglicht es Anlegern aus der Eurozone, die Aktien der Gesellschaft ohne Währungsrisiko zu handeln. Mit der Notierung ist keine Ausgabe neuer Aktien verbunden.

- Der Antrag auf Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel wurde von der Baader Bank gestellt.



Amsterdam - 11. Januar 2021 - Photon Energy NV (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy" oder das "Unternehmen"), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Solarenergie- und Wasseraufbereitungslösungen anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass nach einem erfolgreichen Antrag der Baader Bank der Handel der Stammaktien des Unternehmens im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (FSX) unter der WKN 'A1T9KW' und dem ISIN-Code NL0010391108 aufgenommen wurde. Der Handel mit den Aktien wird heute aufgenommen.

"Wir freuen uns sehr, dass unserer Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wurden", sagte Georg Hotar, CEO von Photon Energy. "Diese Zweitnotierung wird den Pool potenzieller Investoren von Photon Energy, die am weltweiten Übergang zu nachhaltigen Energiequellen und an der Entwicklung sauberer Wasserlösungen teilnehmen möchten, in der Eurozone erweitern. Diese Notierung ermöglicht es den Anlegern, unsere Aktien ohne Währungsrisiko zu handeln. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Kontinentaleuropa zu erweitern, während wir unser Portfolio an Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser weiter ausbauen."