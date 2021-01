Anlegerverlag Plug Power: katastrophaler Fehlstart! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.01.2021, 10:48 | 95 | 0 | 0 11.01.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das wird man in Latham, dem Hauptsitz von Plug Power in den USA, absolut nicht gern sehen! Die Aktie stürzt am heutigen Montag ins Bodenlose ab! Das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Aktie viel zu hoch gehandelt wurde und nachbörslich eine Korrektur vorgenommen werden musste. War der Hype um die Aktien der Elektromobilität womöglich viel zu groß? Anleger-Geschenk: Plug Power ist weiterhin hochinteressant! Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Kann sich Plug Power nun wieder berappeln? Die Kurseinbußen direkt zu Wochenbeginn tun richtig weh und werden einigen Anlegern, die sich dem Hype vor kurzer Zeit angeschlossen haben, das Geld aus der Tasche ziehen! Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Plug Power noch weiter enorme Gewinne einfahren kann. Nun ist die Anlegerstimmung deutlich gedrückt. Die Anleger hatten sich von dieser Aktie eigentlich eine ganze Menge erhofft, wurden nun aber enttäuscht. Wird Plug Power das Vertrauen der vielen neuen Anleger wieder zurückgewinnen können? Die Aussichten sind momentan mehr als düster. Denn bereits am Morgen musste man nun Verluste in Höhe von 6,14 Prozent und 2,70 Euro verkraften, wodurch die Aktie auf 41,23 Euro abstürzt! Fazit: Wie geht es bei Plug Power jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer