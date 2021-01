Korrigiert die massiv angestiegene Tesla-Aktie in den nächsten Tagen auf 750 USD, dann können risikobereite Anleger mit Short-Hebelprodukten zu hohen Renditen gelangen.

Der unglaubliche Höhenflug der Aktie des Herstellers von Elektroautos, Tesla (ISIN: US88160R1014) hat sich in den vergangenen Tagen noch einmal beschleunigt. Notierte die Aktie zum Jahreswechsel noch im Bereich von 700 USD, so wurde sie am 8.1.21 zeitweise um 26 Prozent höher auf ihrem Rekordhoch bei 884,45 USD gehandelt. Somit pulverisiert die Aktie bereits jetzt sämtliche bullishe Kursziele der Experten.

Für risikobereite Anleger, die der Tesla-Aktie zwar noch weiteres Steigerungspotenzial zubilligen, die aber nach dem rasanten Kursanstieg der vergangenen Tage auch eine deutliche Kurskorrektur nicht ausschließen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.