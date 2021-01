^ DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose The NAGA Group AG übertrifft Erwartungen und schließt mit EUR 25,9 Mio. Konzernumsatz ein Rekordjahr 2020 ab. Umsatzprognose von EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. für 2021.

11.01.2021 / 11:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAGA Group AG übertrifft Erwartungen und schließt mit EUR 25,9 Mio. Konzernumsatz ein Rekordjahr 2020 ab. Umsatzprognose von EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. für 2021.



- Vorläufiger Umsatz 2020 bei EUR 25,9 Mio. bei vorläufigem EBITDA von EUR 6 Mio.



- Rekorde bei Volumen und Transaktionen in Q4 2020



- Prognose für 2021: Konzernumsatz von EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. bei einem EBITDA von EUR 13 Mio. - EUR 15 Mio.



Hamburg, 11.01.2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, hat im vierten Quartal 2020 über ihre FinTech Plattform weitere neue Hochstände beim Handelsvolumen und Anzahl der Echtgeldtransaktionen verzeichnet. So wurden über EUR 40 Mrd. an Handelsvolumen und über 1,9 Mio. Transaktionen abgewickelt, was 33% bzw. 20% Wachstum zum vorherigen Quartal bedeutet.

Für das Gesamtjahr 2020 beläuft sich der vorläufige Konzernumsatz auf EUR 25,9 Mio. bei einem vorläufigen EBITDA von rund EUR 6 Mio. In 2020 wurden EUR 120 Mrd. (2019: EUR 44 Mrd.) an Handelsvolumen und 6,3 Mio. Transaktionen (2019: 2,9 Mio.) abgewickelt. Die aktive Nutzerzahl hat sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, die Kundeneinzahlungen lagen bei über EUR 50 Mio., was ebenfalls eine Verdoppelung zum Vorjahr bedeutet.

"Das Jahr 2020 war definitiv ein Besonderes für uns. Wir sind zufrieden mit der Gesamtentwicklung unserer Plattform und des Geschäfts. Unsere Strategie, NAGA global zu vermarkten und sich auf Kundensupport sowie Plattformqualität zu fokussieren, hat erste deutliche Effekte mit sich gebracht. Wir sehen 2020 als Zwischenschritt, um weiter stark zu wachsen, daher haben wir uns auch in Q4 entschieden, nochmals vermehrt in das Marketing zu investieren, anstatt den Fokus auf die EBITDA-Marge zu richten. Wir sind nun frei von operativen Altlasten aus der Restrukturierung und können 2021 voll angreifen", kommentiert Vorstandsvorsitzender Benjamin Bilski die vorläufigen Zahlen 2020.