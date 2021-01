Fuchs Petrolub erhöht Gewinnprognose - 2020 besser als erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat 2020 besser als erwartet abgeschlossen und seine Prognose für den operativen Gewinn erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde jetzt ein Rückgang von nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt wie zuvor 15 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. 2019 hatte der Wert bei 321 Millionen Euro betragen. Beim Umsatz musste Fuchs Petrolub nach vorläufigen Zahlen ein leichtes Minus von sieben Prozent auf 2,4 Milliarden Euro hinnehmen. Damit schnitt Fuchs Petrolub besser ab, als Experten erwartet hatten. Auch die Ebit-Prognose liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die kompletten Zahlen will der Konzern am 9. März vorlegen. Nach der Bekanntgabe der erhöhten Ebit-Prognose drehte die im MDax notierte Fuchs-Petrolub-Aktie ins Plus./ngu/zb

