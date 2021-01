Investoren 2020 als Asset Manager gefragt - Transaktionsniveau auf deutschem Hotelinvestmentmarkt wird niedrig bleiben

Frankfurt (ots) - Es ist keine Überraschung: Dem Rekordquartal zum Jahresende

2019 steht ein äußerst schwaches viertes Quartal 2020 gegenüber. Mit einem

Transaktionsvolumen* von 295 Mio. Euro kommen die letzten drei Monate im

Vergleich lediglich auf 11 Prozent des damals erzielten Ergebnisses. Das in 2020

schwächste Quartal (Q 2) wurde nur um 35 Mio. Euro übertroffen, entsprechend 13

Prozent; normalerweise performen die Monate Oktober bis Dezember mit einem Plus

von durchschnittlich 50 Prozent, 2019 war das Volumen in diesem Zeitraum sogar

um das Vierfache erhöht. Eine echte Jahresendrallye.



Unter dem Strich summiert sich das Hotel-Transaktionsvolumen 2020 mit 61

Transaktionen auf knapp 2 Mrd. Euro. Im Vorjahr waren es 60 Prozent mehr bei 94

Transaktionen. Der Fünfjahresschnitt mit seinen äußerst starken

Transaktionsjahren wurde um 55 Prozent, der Zehnjahresschnitt um immer noch 33

Prozent verpasst.







gesamten Transaktionsgeschehen beteiligt als ausländische Investoren. Über 70

Prozent machte ihr Anteil aus (2019: knapp über 50 %).



Heidi Schmidtke, Managing Director der JLL Hotels & Hospitality Group in

Deutschland. "Ein Jahresendspurt sieht gewiss anders aus. Der war aber auch sehr

früh im Jahr nicht mehr zu erwarten. Am Ende des ersten Quartals, das mit einer

knappen Milliarde vor allem wegen der Übernahme von TLG durch Aroundtown noch

ein bemerkenswertes Ergebnis hingelegt hatte, waren schon an den operativen

Ergebnissen der Hotels erste Schleifspuren durch Corona zu erkennen. Die

Investmentmärkte reagierten dann zeitverzögert." Heidi Schmidtke weiter: "Die

Rolle vieler Marktteilnehmer hat sich im Laufe des vergangenen Jahres deutlich

verändert. So waren und sind viele Investoren besonders als Asset Manager ihrer

Hotelportfolios gefragt. Stark beeinträchtigte Cash Flows und Mieten führten zu

einer Bandbreite von temporären bis hin zu dauerhaften Vertragsanpassungen.

Hinzu kamen die Reisebeschränkungen sowie die Ungewissheit bezüglich der

Erholung der Märkte, der Krisenresistenz der Betreiber und der Finanzierbarkeit,

so dass sich die Preisfindung maßgeblich erschwerte. Damit hat sich das

Transaktionsvolumen nach den ersten drei Monaten in 2020 merklich reduziert."



Bei 54 Einzeltransaktionen wurden 2020 ca. 1,29 Mrd. Euro investiert, im

Jahresvergleich entspricht dies einem Rückgang von 54 Prozent. Investitionen

über 100 Mio. Euro, in den letzten fünf Jahren im Schnitt vier Abschlüsse pro



