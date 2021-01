Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DGAP-Adhoc The NAGA Group AG veröffentlicht Prognose für 2021: Deutliche Konzernumsatzsteigerung auf EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. sowie EBITDA von EUR 13 Mio. - EUR 15 Mio. erwartet DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Prognose The NAGA Group AG veröffentlicht Prognose für 2021: Deutliche Konzernumsatzsteigerung auf EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. sowie EBITDA von EUR 13 Mio. - EUR 15 Mio. erwartet 11.01.2021 / 11:05 …