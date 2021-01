GR Silver Mining meldet Top-Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt. So stieß man u.a. auf 420 g/t Silberäquivalent über eine Länge von 83 Meter. Der Markt wartet mit Spannung auf die kommenden Ressourcenschätzungen.

GR Silver Mining hat neueste Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt in Mexiko gemeldet. So stieß man u.a. auf 420 g/t Silberäquivalent über eine stolze Länge von 83 Meter. Auch die Validierung historischer Bohrungen brachte hochgradige Ergebnisse hervor. Der Markt dürfte gespannt auf die anstehenden Ressourcenschätzungen warten.

Das Bohrprogramm von GR Silver Mining (0,83 CAD | 0,53 Euro; CA36258E1025) auf dem Plomosas-Silberprojekt in Mexiko entpuppt sich immer mehr als ein großer Erfolg. Auch die neusten Bohrergebnisse bestätigen eine reichhaltige Mineralisierung an Silber, Zink, Gold, Blei und Kupfer. Allein der Bohrkern PLI20-04 lieferte über eine Länge von 83 Metern 420 g/t Silberäquivalent, die sich aus 2,52 g/t Gold, 33 g/t Silber, 0,9% Blei, 2,9% Zink und 0,3% Kupfer zusammensetzen (alle Ergebnisse hier im Detail). CEO Marcio Fonseca bezeichnete die Resultate als „außergewöhnlich“, sie würden „das Potenzial für die Größe und die Skalierbarkeit in dem geologischen Modell“ zeigen.

Historische Bohrkerne liefern hohe Silbergrade

Zudem hat GR Silver Mining auch weitere Bohrungen der Vorbesitzer des Plomosas-Projekt ausgewertet. Diese – First Majestic Silver und Grupo Mexico – hatten über 500 Bohrkerne hinterlassen, die zum großen Teil nie analysiert oder veröffentlicht wurden. Die jüngsten davon stammen aus dem Jahr 2018 und sind somit auch nach modernen Maßstäben verwertbar. Diese Untertagebohurngen, die bis in eine Tiefe von lediglich 125 Meter reichen, weisen bis zu 88 g/t Silberäquivalent auf. Diese Daten sind wichtig für das geologische 3D-Modell, dass GR Silver derzeit erstellt.

Markt erwartet zwei Ressourcenschätzungen

Die Analyse der ererbten Bohrkerne und das eigene Bohrprogramm werden natürlich fortgesetzt. Im Fokus dürften in den kommenden Monaten jedoch zwei Ressourcenschätzungen stehen. In den kommenden Wochen rechnen wir damit, dass GR SIlver ein Ressourcenupdate für sein direkt südlich von Plomosas gelegenes San Marcial-Projekt veröffentlichen wird. Hier verfügt man bereits über eine Ressource mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, von denen sich bereits 36 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie „indicated“ (mehr hier) befinden. Daneben hat Fonseca die erste eigene Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt angekündigt. Diese soll noch vor der Branchenmesse PDAC Anfang März vorgelegt werden. Dies hatte Fonseca per Video-Interview angekündigt. Ein jüngst genommene Großprobe hatte bereits ein ergiebiges Silberkonzentrat geliefert (siehe hier). Somit dürfte es in den kommenden Wochen jede Menge Newsflow bei GR Silver Mining geben.