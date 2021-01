Immer noch prangt auf vielen Internetseiten ein Verlust von mehr als 22 Prozent für die TUI Aktie im Freitagshandel neben dem XETRA-Schlusskurs. Doch die Angabe führt in die Irre und hat am Freitag für einige Aufregung gesorgt. Das vermeintliche dicke Minus resultiert aus dem Bezugsrechtsabschlag zum Start der Kapitalerhöhung bei TUI. Bereinigt um das Bezugsrecht gab es für die TUI Aktie am Freitag nämlich ein deutliches ...