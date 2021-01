PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Gewinnserie haben Europas wichtigste Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche den Rückwärtsgang eingelegt. Börsianer verwiesen als Belastungsfaktor auf die Verschlimmerung der Corona-Pandemie und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft.

Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,32 Prozent tiefer bei 3633,44 Punkten, naachdem er in der Vorwoche um mehr als zweieinhalb Prozent zugelegt hatte. In Paris fiel der Cac 40 am Montag um 0,37 Prozent auf 5685,67 Punkte. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,49 Prozent auf 6839,58 Punkte.