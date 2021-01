Frankfurt/Main (ots) - Aufgrund des drastischen Einbruchs des globalen

Reiseverkehrs und der wiederholten temporären Schließung von

Beherbergungsbetrieben in Deutschland zählen Hotels zu den am stärksten von der

Corona-Krise betroffenen Assetklassen. Dies zeigt sich auch im

Investmentergebnis sehr deutlich: Das Transaktionsvolumen von knapp 2,2 Mrd. EUR

ist das niedrigste Resultat seit sieben Jahren. Das ergibt die Analyse von BNP

Paribas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



- Transaktionsvolumen mehr als halbiert und unter langjährigem Schnitt

- Gründe: Preisvorstellungen von Verkäufern und Käufern stimmten nicht überein,

weniger großvolumige Deals

- Deutlich weniger internationale Investoren aktiv - geringster Wert seit 2009

- Positiv: Großteil Core-/Core-plus-Transaktionen, "Fire Sales" bilden die

Ausnahme

- Durchschnittliche Größe der Verkäufe von 44 auf 27 Mio. EUR gesunken,

- da einfachere Finanzierbarkeit kleinerer Deals

- Im Unterschied zu den Vorjahren wechselten vor allem Bestandsobjekte den

Besitzer

- Schockstarre aufgelöst, anziehende Investitionstätigkeit 2021 wird erwartet





"Gegenüber dem starken Vorjahresergebnis liegt der Rückgang bei 57 %, und auchder 10-Jahresdurchschnitt von 3,2 Mrd. EUR wird um knapp ein Drittel verfehlt",so Alexander Trobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP ParibasReal Estate GmbH. Gut die Hälfte des Gesamtumsatzes wurde im noch weitgehendCorona-freien ersten Quartal erzielt (1,12 Mrd.), während in den drei folgendenQuartalen nur noch 1,06 Mrd. EUR hinzukamen. Das normalerweise starke vierteQuartal blieb mit knapp 410 Mio. EUR weit hinter den Vorjahreswerten zurück. ZumVergleich: 2019 entfielen nur 13 % des Resultats auf das erste Quartal, währenddas Schlussquartal gut die Hälfte des Umsatzes ausmachte. Es zeigt sich, dasssich Hotelinvestoren in der aktuellen Lage verständlicherweise in Zurückhaltungüben. Allerdings werden weiterhin überwiegend Core- und Core-plus-Objekte mitrelativ hohen Bewertungen veräußert, während klassische "Fire Sales" dieAusnahme bleiben. Zudem setzt sich der Trend fort, dass Hotels vermehrt imRahmen von Mixed-Use-Objekten verkauft werden.Immobilien AGs/REITs und Spezialfonds - beide traditionell stark im Hotelsegmentvertreten - liefern sich mit 22 bzw. 21 % Umsatzanteil ein Kopf-an-Kopf-Rennen,wohingegen sich Investment/Asset Manager mit gut 11 % auf dem dritten Rangwiederfinden. Auch Privatanleger (9 %), Versicherungen (gut 8 %) undProjektentwickler (8 %) erreichen nennenswerte Marktanteile. Während im erstenHalbjahr fast die Hälfte des Gesamtvolumens im Rahmen von Portfoliotransaktionen