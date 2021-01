AIWAYS se lance en Belgique avec Cardoen

Munich (ots) - - Cardoen devient distributeur exclusif AIWAYS en Belgique.

Cardoen assurera également les activités après-vente de la marque dans le pays.



- Dès Janvier, le modèle U5 édition 2020 sera disponible à la vente en Belgique

à des conditions très avantageuses.





Aiways, la start-up de Shanghai spécialisée dans les véhicules 100% électriques,annonce un nouveau partenariat en Europe en ce début d'année. En Belgique, lesproduits Aiways seront distribués par Cardoen, l'un des plus importantsconcessionnaires automobiles du pays avec 16 points de ventes. "Nous constatonsun intérêt croissant pour la mobilité électrique en Belgique, en particulierpour les véhicules électriques à batterie à longue portée. Le U5 d'Aiways, avecune portée de 410 kilomètres (cycle WLTP), constitue une proposition trèsintéressante pour le marché belge", déclare Alexander Klose, représentant deAiways en Europe.Connu pour ses "Supermarchés de l'auto" fondés en 1949, le groupe Cardoen vendplus de 14 000 véhicules par an. "La réflexion et l'action sont les moteurs denotre succès", déclare Ivo Willems en tant que co-CEO de Cardoen. Le groupe dedistribution sera en effet le premier à proposer un véhicule électrique Chinoisau automobilistes Belges.Cardoen débutera ses ventes avec l'Aiways U5 édition 2020 à des conditions delancement. L'édition 2021 sera elle disponible en version Standard (39 950 eurosTTC) ou Premium (43 850 euros, les deux incluant 21 % de TVA) dès le premiertrimestre 2021. Cardoen assurera également tous les services après-vente pourles véhicules Aiways. Ainsi, les conducteurs AIWAYS Belges auront toujours uncentre de services proche de chez eux.Vous trouverez les dossiers de presse d'Aiways, ainsi qu'une large sélection dephotos haute-résolution téléchargeables et de séquences vidéo sur le site média:http://media.ai-ways.eu/ (https://media.ai-ways.eu/fr/) .Contact Aiways auprès de la presse:Anika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH+49 17670053169mailto:anika.wild@ai-ways.comhttp://www.ai-ways.euhttp://www.media.ai-ways.eu3Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150402/4808482OTS: Aiways Automobile Europe GmbH