Headhunter Öffentlicher Dienst und Kommunen - Erfolgreiche Stellenbesetzungen in den Bereichen Soziales, Ingenieurswesen sowie Gesundheitswesen

Hamburg (ots) - Die Hamburger Personalberater

(https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-hamburg/) melden gleich mehrere

Headhunting-Erfolge im öffentlichen Dienst - durch ein starkes Netzwerk im

öffentlichen Dienst, einem aktiven Kandidatenpool sowie professionelle

Personalrekrutierung durch professionellen Direkt Search und

Bewerbungsmanagement.



Erfolgreiches Headhunting für Stadtverwaltungen - Ingenieurswesen





Eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz beauftragte die HamburgerPersonalberater gleich mit 2 Personalsuchmandaten für Schlüsselpositionen in derStadtverwaltung - verantwortlich für Umstrukturierungen in der Verwaltung.Sowohl die Leitung im Bereich Soziales - genauer die Abteilungsleitung kommunaleKitas - als auch für die Position im Ingenieurswesen "Leitung gesamtstädtischesGebäudemanagement" konnten innerhalb von 90 Tagen erfolgreich besetzt werden.Exzellente Vermittlungsquote - Öffentlicher Dienst und GesundheitswesenDie erfolgreiche Vermittlungsquote der Headhunter setzt sich dieses Jahrbesonders im Bereich des öffentlichen Dienstes(https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-behoerden/) weiter fort, dennauch für weitere Kommunen und Stadtverwaltungen konnten für mehrereLeitungsstellen qualifizierte Amtsleitungen und Fachbereichsleitungen aus demIngenieurswesen kurzfristig eingeworben werden. Die Stellenausschreibung imIngenieurswesen bei einer Stadtverwaltung ist nach zweijähriger Vakanz jetztdurch uns sehr schnell mit passenden Kandidaten versorgt worden.Die Arbeitsverträge sind entweder schon geschlossen oder kurz vor der finalenUnterschrift - Kunde zeigt sich überaus zufrieden und prüft weiterePersonalsuch-Mandate für andere Vakanzen.Darüber hinaus wurden erfolgreich Mediziner und Leitungskräfte der Pflege sowieAbteilungsleitungen IT, Technik und Management an Universitätskliniken,Städtische Krankenhäuser sowie Fachkliniken vermittelt.Nachfolge Betriebsleitung Eigenbetrieb einer Stadt im sozialen BereichGanz aktuell konnten die Hamburger Personalberater innerhalb von 2 Monaten dieNachfolgerin Betriebsleitung für den Eigenbetrieb einer Hansestadt inNorddeutschland besetzen. Der Bürgermeister hatte die Qual der Wahl aus 6Kandidaten (m/w/d), die alle passgenau auf die vakante Stelle passten. DasErgebnis: Der Nachfolger hat seinen Vertrag unterschrieben und die KontrastPersonalberater haben eine Vielzahl qualifizierter Kandidaten(m/w/d), die nacheiner neuen beruflichen Herausforderung suchen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-consulting.dehttps://www.kontrast-consulting.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/4808506OTS: Kontrast Personalberatung GmbH