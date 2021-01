Im November erreichte das Wertpapier von BMW eine langfristige Hürde um 77,00 Euro und prallte daran zur Unterseite ab. Seitdem konsolidiert das Wertpapier seinen vorherigen Kursanstieg auf der Unterseite aus und testete dabei mehrfach das Niveau um 70,00 Euro sowie den EMA 50 auf Tagesbasis. Aktuell können sich Bullen immer wieder erfolgreich zur Wehr setzen, allerdings ist an ein schnelles Ende der laufenden Konsolidierung noch nicht zu denken. Erst wenn das aufgebaute Dreieck erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden kann, dürfte eine erneute Aufwärtsbewegung in der BMW-Aktie einsetzen. Auf der Unterseite ist der Wert vergleichsweise gut durch mehrere Unterstützungen zwischen 68,00 und 70,00 Euro abgesichert.

Aktie fast regungslos

Solange sich das Wertpapier von BMW um 70,00 Euro abstützen kann, ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral einzustufen. Erste Anzeichen für einen Gipfelsturm und Anstieg an die mittel- bis langfristige Hürde um 77,00 Euro würden sich bei einem Ausbruch über 74,00 Euro ergeben. Mittelfristig entscheidende Signale können jedoch erst darüber abgeleitet werden, in diesem Szenario würde das nächste Ziel bei grob 85,25 Euro liegen. Noch aber scheint Konsolidierungsbedarf zu bestehen. Ein Rückfall unter 70,00 Euro könnte dagegen zu Rücksetzern auf grob 68,50 Euro führen. Dort liegt die einstige obere Trendkanalbegrenzung und fungiert als weitere Unterstützung. Bei erweitertem Konsolidierungsbedarf müssten dagegen Abschläge auf 66,50 Euro zwingend einkalkuliert werden. Insgesamt wird aber an einem Ausbruch über 77,00 Euro festgehalten.