New York 11.01.2021 – Seit Jahren wird über einen Einstieg von Apple ins E-Autogeschäft spekuliert. Nun mehren sich die Anzeichen für konkrete Schritte. Der chinesische Autobauer Nio hat den ET7 vorgestellt.Bereits am Freitag hat der koreanische Autobauer Hyundai mitgeteilt, dass man sich in einer frühen Phase von Gesprächen mit Apple befindet. Die Aussagen des Unternehmens kamen nach einem Medienbericht, laut dem beide Unternehmen bis 2027 ein selbstfahrendes E-Auto auf den Markt bringen wollen.

Am Sonntag berichtete die Zeitung Korea IT News, dass Hyundai und Apple eine Partnerschaft zur Entwicklung eines autonomen E-Autos bis März beschließen wollen. Ab 2024 wollen die beiden Unternehmen dann in den USA die Fertigung der Autos beginnen.Hyundai und Apple haben die Verhandlungen nicht bestätigt. Klar ist aber, dass Apple seit Jahren Interesse an dem Markt hat. Hyundai hat kürzlich seine nächste E-Autoplattform vorgestellt, die hochflexibel verschiedene Kundenansprüche erfüllen soll.Nio stellt ET7 vorDer chinesische Autobauer Nio hat am Wochenende seinen ET7 vorgestellt. Das Fahrzeug mit dem Model S, dem 7er BMW und auch dem heimischen Wettbewerber Xpeng konkurrieren.Das Unternehmen will seinen Kunden eine Reihe von Wahlmöglichkeiten beim Akku geben. So soll ein Modell mit 70 kWh und einer Reichweite von 500 km auf den Markt kommen. Auch eine Version mit 100 kWh-Batterie ist geplant. Weiterhin soll es in der Zukunft eine Festkörper-Batterie mit einer Kapazität von 150 kWh geben, die Reichweite soll 1.000 km betragen. Dies ist freilich noch Zukunftsmusik, da solche Akkus für E-Autos bislang nicht verfügbar sind.Das Fahrzeug soll zudem über die Fähigkeit verfügen, eine entleerte Batterie unterwegs gegen eine geladene Batterie austauschen zu können. Dazu will das Unternehmen ein entsprechendes Netzwerk auszubauen.Der ET7 soll im Jahr 2022 auf den Markt kommen.