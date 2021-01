The NAGA Group AG übertrifft Erwartungen und schließt mit EUR 25,9 Mio. Konzernumsatz ein Rekordjahr 2020 ab. Umsatzprognose von EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. für 2021

Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, hat im vierten Quartal 2020 über ihre FinTech Plattform weitere neue Hochstände beim Handelsvolumen und Anzahl der Echtgeldtransaktionen verzeichnet. So wurden über EUR 40 Mrd. an Handelsvolumen und über 1,9 Mio. Transaktionen abgewickelt, was 33% bzw. 20% Wachstum zum vorherigen Quartal bedeutet.

Für das Gesamtjahr 2020 beläuft sich der vorläufige Konzernumsatz auf EUR 25,9 Mio. bei einem vorläufigen EBITDA von rund EUR 6 Mio. In 2020 wurden EUR 120 Mrd. (2019: EUR 44 Mrd.) an Handelsvolumen und 6,3 Mio. Transaktionen (2019: 2,9 Mio.) abgewickelt. Die aktive Nutzerzahl hat sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, die Kundeneinzahlungen lagen bei über EUR 50 Mio., was ebenfalls eine Verdoppelung zum Vorjahr bedeutet.