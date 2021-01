In der ohnehin schwierigen Lage für den stationären Modehandel sorgen die Folgen der COVID-19 Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung für weitere Belastungen in der Branche. Für die Adler Modemärkte wurden diese nun zu viel: Das Unternehmen stellt nach eigenen Angaben einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß § 270a Insolvenzordnung.Hintergrund sei der Umsatzausfall aufgrund der ...