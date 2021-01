Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.01.2021

Kursziel: 19,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Rekord-Objektumsatz sowie Rekord-Courtageeinnahmen in 2020; Verkaufsquote bei über 90%; Kursziel auf 19,50 EUR angehoben; Rating bestätigt.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) hat gemäß vorläufigen Umsatzzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen historischen Rekord- Objektumsatz in Höhe von 142,75 Mio. EUR (VJ: 100,11 Mio. EUR) erreicht. Durch die deutliche Objektumsatzseigerung im Jahr 2020 - zum siebten Mal in Folge über 100,00 Mio. Objektumsatz - wurde das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2007 von 126,00 Mio. EUR deutlich übertroffen. Infolgedessen lagen die Netto-Courtageeinnahmen mit 12,70 Mio. EUR etwa 26,1% über dem Vorjahr (VJ: 10,07 Mio. EUR) sowie rund 4,7% über dem Rekordwert von 2007 in Höhe von 12,14 Mio. EUR. Die deutliche Steigerung der Objektumsätze lässt sich im Wesentlichen durch einmalige Sondereffekte begründen. Die DGA sowie die Tochtergesellschaft Sächsische Grundstücksauktionen AG konnten bei einer Auktion jeweils überdurchschnittlich große Objekte erfolgreich verkaufen. Hinzu kommt, dass sich der deutsche Immobilienmarkt, trotz der Corona-Pandemie, in einer äußerst robusten Verfassung zeigt.

Nachdem bereits nach neun Monaten jeweils neue Rekordwerte beim Objektumsatz und bei der Netto-Courtage erreicht wurden, konnte dieser Erfolg auch im vierten Quartal fortgesetzt werden. Zwischen Oktober und Dezember 2020 wurde dabei ein Objektumsatz von 35,1 Mio. EUR erzielt und Netto-Cortageeinnahmen von 3,1 Mio. EUR erwirtschaftet, die jeweils deutlich über den Vergleichswerten der Vorjahre liegen. Allein bei der Winterauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin, welche von rund 800 Online-Teilnehmer verfolgt wurde, wurden insgesamt 61 Immobilien für 10,7 Mio. EUR erfolgreich verkauft. Auch das vierte Quartal hat demnach dazu beigetragen, dass 2020 das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte der DGA war.



Nach den erfolgreichen Winterauktionen und den erreichten Rekordwerten bei Objektumsatz und Netto-Courtage, erzielte die DGA Netto-Courtageeinnahmen von 12,70 Mio. EUR. Dadurch wurde unsere bereinigte Netto- Courtageeinnahmen-Guidance von 12,20 Mio. EUR übertroffen. Hiervon ausgehend nehmen wir eine leichte Prognoseanpassung für das Jahr 2020 vor und rechnen bei einer bereinigten Netto-Courtage in Höhe von 12,70 Mio. EUR mit einer analogen Steigerung des EBIT auf 2,56 Mio. EUR (bisherige Prognose 2,42 Mio. EUR) und einem Jahresüberschuss von 1,75 Mio. EUR (bisherige Prognose 1,66 Mio. EUR). Die Prognose für 2021 behalten wir unverändert bei. Dementsprechend erwarten wir, dass die Deutsche Grundstückauktionen AG im Jahr 2021 wieder zu der gewohnten Dividendenpolitik zurückkehrt, nachdem durch die Corona-Pandemie und die daraus entstandenen Unsicherheiten eine Dividendenkürzung zur Wahrung der Liquidität beschlossen wurde.



Als Folge der angepassten Schätzungen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020, welches in unserem Modell weiterhin zur Schätzperiode zählt, erhöht sich der faire Wert auf 19,50 EUR (bisher: 18,75 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11)

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.01.2021 (9:45 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 11.01.2021 (13:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021



