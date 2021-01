Hasan Dandashly und Andreas Krinninger rücken in den Vorstand der KION GROUP AG auf

- Alle operativen Geschäfte künftig direkt im Vorstand verankert

- Henry Puhl zum 1. Juli 2021 als künftiger CTO und Nachfolger von Eike Böhm bestellt

- Organisatorische Basis für profitables Wachstum deutlich gestärkt

- CEO Riske: "Wir sind über unsere mittelständischen Strukturen hinausgewachsen. Künftig nutzen wir vorhandene Ressourcen noch besser, um im Rahmen der Strategie ,KION 2027' unsere starke Marktposition weiter auszubauen."

Frankfurt am Main, 11. Januar 2021 - Im Vorstand der KION GROUP AG sind künftig alle operativen Geschäfte direkt vertreten. Der Aufsichtsrat des Konzerns hat zum Jahresbeginn Hasan Dandashly (61) und Andreas Krinninger (53) zu zusätzlichen Mitgliedern des Vorstands des Konzerns bestellt.

Hasan Dandashly verantwortet im Vorstand das Segment Supply Chain Solutions (SCS), das das weltweite Geschäft von Dematic umfasst. Er ist bereits seit 2018 President & CEO der KION Tochtergesellschaft Dematic.

Andreas Krinninger übernimmt im Vorstand die Verantwortung für das EMEA-Geschäft des Segments Industrial Trucks and Services (ITS). Es umfasst die operativen Geschäfte der KION Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli in der Region EMEA. Andreas Krinninger ist seit 2016 President & CEO Linde Material Handling EMEA und war davor u.a. Geschäftsführer Finanzen sowie Geschäftsführer Operations von Linde Material Handling.

Ching Pong Quek bleibt im Vorstand der KION Group für das Geschäft des Segments Industrial Trucks and Services (ITS) in den Regionen APAC und Americas verantwortlich. Anke Groth ist unverändert CFO und Arbeitsdirektorin. Den Vorsitz hat weiterhin Gordon Riske.

"Die durchgängige Verankerung der direkten Verantwortung für die operativen Geschäfte im Vorstand ist eine starke organisatorische Basis für künftiges globales Wachstum der KION Group", sagt Michael Macht, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Die Erweiterung des Vorstands trägt der rasch zunehmenden Bedeutung unseres wachstumsstarken Segments Supply Chain Solutions Rechnung. Gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzungen für eine noch prägnantere Positionierung unserer ITS-Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli in den Märkten der Region EMEA."