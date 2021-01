Reconcept hat eine Anleihe vollständig am Markt platziert. Diese hat ein Volumen von 10 Millionen Euro und wird mit jährlich 6,75 Prozent verzinst. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Gehandelt werden kann die Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt.Mit dem frischen Geld will reconcept weiter wachsen. Entsprechend soll das Projektentwicklungsgeschäft beispielsweise in Finnland und in Kanada ausgebaut werden. Im Finnland ist ...