Obwohl der VW-Konzern 2020 in Deutschland und Norwegen zum Markführer bei reinen Elektroautos aufgestiegen ist, macht sich dies bisher kaum am Kurs der VW-Aktie bemerkbar. Wie Analysten die Aktie derzeit einschätzen.

Der VW-Konzern ist in Deutschland im vergangenen Jahr zum Marktführer von batterieelektrischen PKW aufgestiegen. Mit einem Neuzulassungsanteil von 23,8 Prozent kam hierzulande fast jedes vierte reine E-Auto von den Wolfsburgern. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Marken Renault (16,2 Prozent) und Tesla (und 8,6 Prozent). Insgesamt wurden 2020 in Deutschland laut dem Kraftfahrt-Bundesamt 194.163 Neuwagen mit batterieelektrischem Antrieb zugelassen.

Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor bei CAR Center Automotive Research: „Die Marke VW hat in Deutschland im letzten Jahr allein von den Modellen ID.3 und ID.4 mehr zugelassen wie Tesla insgesamt E-Autos. In Summe hat in Deutschland die Marke VW 2,7-Mal so viele vollelektrische Neuwagen verkauft wie Tesla. Dabei hat aber der 'alte' Golf und der VW up in elektrischer Version eine Rolle gespielt. Zusätzlich hat VW seine Töchter Audi, Skoda, Seat und Porsche, die auch vollelektrischen PKW im Programm haben. Damit wird das Rennen um die Spitze spannend.“