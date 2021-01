Anleger investieren über 1 Mrd. Euro in globalen Allianz Infrastrukturfonds

Der AGDIEF investiert in führende Infrastrukturmanager weltweit sowohl über Primärfondszusagen als auch über Sekundärmarkttransaktionen und verfolgt zusammen mit solchen Fondsmanagern Co-Investitionen in Infrastrukturanlagen. Der AGDIEF wird ein global diversifiziertes Infrastrukturportfolio in den Bereichen Energie, Transport, Kommunikation, Umwelt und Soziale Infrastruktur aufbauen.

Über den AGDIEF haben institutionelle Kunden zum ersten Mal die Möglichkeit, gemeinsam mit den Allianz Versicherungsgesellschaften im Rahmen eines mehrere Milliarden Euro großen Investitionsprogramms Eigenkapital in den Aufbau eines globalen Portfolios aus Infrastrukturanlagen zu investieren. Der Fonds verfolgt gemeinsam mit der Allianz einen Co-Investmentansatz, bei dem die Allianz bei jeder Zielinvestition mindestens die Hälfte des Kapitals neben den AGDIEF-Investoren einsetzen wird. Dadurch wird eine starke Interessenskongruenz zwischen der Allianz und den AGDIEF-Investoren gewährleistet.