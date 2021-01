DGAP-News Markus Hill: www.fondsboutiquen.de - Inflation, SPACs, Value Investing, ESG, Seed Money, Fondsselektion, Finanzplatz Frankfurt am Main (INTERVIEWS - Lansdowne Partners Austria GmbH, Ampega Investment GmbH) (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.01.2021, 13:58 | 52 | 0 | 0 11.01.2021, 13:58 | Markus Hill: www.fondsboutiquen.de - Inflation, SPACs, Value Investing, ESG, Seed Money, Fondsselektion, Finanzplatz Frankfurt am Main (INTERVIEWS - Lansdowne Partners Austria GmbH, Ampega Investment GmbH) ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Inflation, Asset Allocation, "SPACs & Neuer Markt", Simbabwe (Interview - Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH)

"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu Leben" (Albert Einstein). Markus Hill* sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH, über die Themenbereiche Inflation, Fiskalpolitik, Asset Allocation sowie über "SPACs & Neuer Markt", REITs und Infrastrukturinvestments. Die Fragestellung "Sind wir auf dem Weg nach Simbabwe?" aus seiner aktuellen Research-Publikation vertieft diese Betrachtungsweise zusätzlich. http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-inflation-asset-allocation-spacs-neuer-markt-simbabwe-interview-martin-friedrich-lansdowne-partners-austria-gmbh 2. Value Investing, "Triezen & DCF-Modelle", ESG, Technologie und die Kunst des Bogenschießens (Interview - Marc Siebel, Peacock Capital GmbH) "Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen" (Goethe). Innovation, Mittelstand und Nachhaltigkeit stellen für Investoren bei der üblichen Value-versus-Growth-Diskussion interessante Themenfelder dar. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Marc Siebel, Geschäftsführer der Peacock Capital GmbH, über "triezende" Professoren, DCF-Modelle und die Begeisterung für Value Investing. In Verbindung mit diesem Investmentstil wurden zusätzlich Themen wie ESG & Taxonomie bei Nebenwerten, Investments in Technologie und die Kunst des Bogenschießens angesprochen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



