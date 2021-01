Neustadt a. d. W. (ots) - Bislang galt: Nur wer zu Hause ein eigenes

Arbeitszimmer hatte, konnte seine Kosten dafür von der Steuer absetzen. Mit der

neuen, im Dezember beschlossenen Homeoffice-Pauschale ändert sich das: Jetzt

können Arbeitnehmer, die in den heimischen vier Wänden am Esstisch oder in der

Arbeitsecke arbeiten, bis zu 600 Euro im Jahr absetzen. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) hatte seit Beginn

der Corona-Krise eine ähnliche Lösung gefordert und zeigt, worauf Arbeitnehmer

nun achten sollten und wer von der Homeoffice-Pauschale wirklich profitiert.



So wird die neue Homeoffice-Pauschale berechnet







von der Steuer absetzen, allerdings höchstens 600 Euro im Jahr. Das entspricht

120 Tagen Homeoffice:



120 Tage x 5 Euro = 600 Euro



Auch wer 130 oder 150 Tage von zu Hause arbeitet, darf nicht mehr als 600 Euro

absetzen.



Arbeitnehmer-Pauschbetrag schluckt Homeoffice-Pauschale



Die Homeoffice-Pauschale wird in den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (auch bekannt als

Werbungskostenpauschale) eingerechnet - und der liegt bei 1.000 Euro.

Arbeitnehmer, die ihre Steuererklärung abgeben, erhalten automatisch den

Arbeitnehmer-Pauschbetrag - oder anders gesagt: Das Finanzamt rechnet jedem

Arbeitnehmer pauschal 1.000 Euro Werbungskosten als Steuervergünstigung an. Denn

der Staat geht davon aus, dass jeder Arbeitnehmer Kosten hat, die ihm aufgrund

seiner beruflichen Tätigkeit entstehen.



Den größten Posten machen die Fahrtkosten aus. Da für einen Arbeitnehmer im

Homeoffice allerdings die Fahrten zur Arbeit wegfallen, können ihm auch weniger

Kosten für das Pendeln über die Pendlerpauschale abgezogen werden. Das bedeutet:

Etliche Arbeitnehmer würden bei ihrer Steuererklärung finanziell besser

dastehen, wenn die Homeoffice-Pauschale zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag

absetzbar wäre und nicht erst, wenn man mit seinen Werbungskosten über die 1.000

Euro kommt. Wenn es sich also sozusagen um einen Homeoffice-Zuschlag handeln

würde.



Wer mit seinen Werbungskosten über 1.000 Euro kommt, profitiert



Hatte ein Arbeitnehmer im Jahr Werbungskosten von beispielweise 500 Euro und war

mindestens 120 Tage im Homeoffice aktiv, darf er bei seiner Steuererklärung

1.100 Euro als Werbungskosten angeben (500 Euro Werbungskosten + 600 Euro

Homeoffice-Pauschale = 1.100 Euro).



Das heißt: Kommt der Arbeitnehmer mit seinen tatsächlichen Werbungskosten und

der Homeoffice-Pauschale auf einen Betrag von über 1.000 Euro, darf er diesen in

der Steuererklärung eintragen. Und wenn er schon alleine mit seinen

Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro überschreitet, darf

er die Homeoffice-Pauschale von 600 Euro noch zusätzlich geltend machen.

Beispiel:



1.200 Euro Werbungskosten + 600 Euro Homeoffice-Pauschale = 1.800 Euro



Allerdings muss der Arbeitnehmer seine tatsächlichen Werbungskosten nachweisen

können.



Wichtig: Je länger der Arbeitsweg eines Arbeitnehmers ist, umso mehr steigen die

Chancen, dass er - trotz Homeoffice - über die 1.000 Euro

Arbeitnehmer-Pauschbetrag kommt. Deshalb sollte jeder, der an seiner

Steuererklärung sitzt, seine Pendlerpauschale genau nachrechnen und mit der

Homeoffice-Pauschale von fünf Euro pro Tag summieren.



Diese Nachweise sollten Arbeitnehmer im Homeoffice bereithalten



- Eine Bescheinigung des Arbeitgebers, in welchem Zeitraum er von zu Hause aus

gearbeitet hat.

- Eine möglichst präzise Aufzeichnung, wann das Homeoffice genutzt wurde. Hier

bietet sich eine Tabelle mit Datum, Anzahl der Stunden und genauen Uhrzeiten

an.



Die neue Homeoffice-Pauschale wurde am 10. Dezember 2020 mit dem

Jahressteuergesetz 2020 im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages

beschlossen. Die Pauschale gilt zunächst befristet für zwei Jahre, nämlich für

die Steuererklärungen 2020 und 2021.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.



Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

Freibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft den

Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis

nach § 4 Nr. 11 StBerG.



