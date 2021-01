NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Ströer nach einer starken Kursentwicklung von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Papiere des Werbekonzerns hätten sogar das von 69 auf 75 Euro angehobene Kursziel übertroffen, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer am Montag vorliegenden Studie. Grundsätzlich bleibt er von dem Unternehmen überzeugt, der Lockdown bremse aber zunächst das Potenzial./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben