Fair Fund entschädigt bestimmte Anleger der Triaxx CDOs

WASHINGTON, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC, die Vertriebsstelle für den Fair Fund der ICP Asset Management Inc. (der „ICP Fair Fund"), gibt die Eröffnung des Reklamationsverfahrens für den ICP Fair Fund bekannt. Der ICP Fair Fund wurde von der United States Securities and Exchange Commission („SEC") eingerichtet, um mehr als 22 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen, Vorfälligkeitszinsen und zivilrechtlichen Strafen zu verteilen, die im Verfahren SEC v. ICP Asset Management, LLC, et al., 10-cv-4791-LAK-JCF (S.D.N.Y.) (die „Zivilklage") eingezogen wurden. Der ICP Fair Fund wird an Anleger ausgeschüttet, die durch betrügerische Praktiken und falsche Darstellungen im Zusammenhang mit den als Triaxx CDOs bekannten Collateralized Debt Obligations („CDO") geschädigt wurden. Weitere Informationen zum ICP Fair Fund finden Sie unter: www.icpfairfund.com oder www.sec.gov/divisions/enforce/claims/icp-asset.htm .

Wer ist berechtigt, am ICP Fair Fund teilzunehmen?

Jede natürliche oder juristische Person, die eine Beteiligung an den Triaxx CDOs erworben hat und glaubt, durch diese Investition einen wirtschaftlichen Verlust erlitten zu haben, sollte ein Antragsformular einreichen. Die Anträge werden von der Verteilungsstelle, den SEC-Mitarbeitern und dem von der SEC beauftragten Wirtschaftsexperten geprüft und dazu verwendet, dem Gericht einen Verteilungsplan vorzuschlagen, um die Anleger für den Schaden zu entschädigen, der durch das der Zivilklage zugrunde liegende Verhalten entstanden ist.