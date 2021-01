CREDIT SUISSE belässt EASYJET auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet anlässlich einer milliardenschweren, staatlichen Finanzspritze auf "Outperform" mit einem Kursziel von 840 Pence belassen. Das Darlehen über rund 1,4 Milliarden Pfund verschaffe dem von der Corona-Krise massiv angeschlagenen britischen Billigflieger Zeit, um eine Erholung der Flugverkehrsnachfrage auszusitzen, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 04:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.