CREDIT SUISSE belässt COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Angesichts der jüngst angekündigten Abschreibungen und weiterer Kosten stellten sich nun Fragen zum Eigenkapital der Bank, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Wie realistisch sei es, dass die Commerzbank über ihrem Kernkapitalquoten-Ziel bleibt und wie viel Kapitalflexibilität habe das Geldhaus, um die vom Markt erwartete, umfangreiche Umstrukturierung zu unterstützen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 04:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben