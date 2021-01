Die ALL-NEW PXG 2021 0211 Collection überzeugt durch herausragende Leistung zu umwerfenden Preisen

PXG erweitert sein globales Angebot mit bahnbrechenden neuen Technologien für Driver, Fairway-Hölzer, Hybrids und Eisen

SCOTTSDALE, Arizona, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Bei PXG, dem internationalen Spitzenklasse-Hersteller von Golfausrüstung, geht es um Leistung – außergewöhnliche Weiten, unglaubliche Fehlerverzeihung, riesige Sweet-Spots, ein extrem weiches Schlaggefühl und ein attraktives Design. All das und noch viel mehr findet man in der All-New PXG 2021 0211 Collection. Eine unglaubliche Auswahl an innovativen neuen Eisen, Hybrids, Fairways und Drivern, die sensationelle Leistung zu einem unschlagbaren Preis bieten.