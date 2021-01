GOLDMAN SACHS belässt Teamviewer auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die vom Fernwartungssoftware-Anbieter in Rechnung gestellten Jahresumsätze (Billings) hätten zwar über den unternehmenseigenen Zielen gelegen, seine Schätzung und die durchschnittliche Analystenprognose aber weitgehend getroffen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich hob er hervor, dass das Billingswachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal um Wechselkurseffekte bereinigt besser als von ihm erwartet ausgefallen sei. Den Geschäftsaufschwung im Schlussquartal nannte er "besonders positiv für 2021"./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.