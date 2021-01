Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Anleger werden etwas vorsichtiger nach Rekordrally Nach den deutlichen Gewinnen und Rekordhochs an der Wall Street in der Vorwoche dürften es die Anleger am Montag etwas vorsichtiger angehen lassen und könnten Gewinne mitnehmen. Negativ sollten sich die Corona-Nachrichten auswirken. In den USA …